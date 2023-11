Procon promove mais um Feirão Limpa Nome

Segundo o diretor do órgão de defesa do consumidor em Alegrete Geferson Maidana Camnbraia, o objetivo deste projeto é dos consumidores terem oportunidade de renegociar suas dívidas de pessoas físicas e jurídicas junto a bancos, financeiras, lojas e demais empresas que desejarem participar e que

seus clientes estiveram com dívidas acima de 180 dias.

A 7ª edição do ‘Feirão Limpa Nome” visa oferecer atrativos para os consumidores que estão com seus CPFs e CNPJs irregulares e que queiram recuperar seu crédito negativado, com condições especiais

para os consumidores.

No entanto, é necessário que as empresas interessadas em participar da campanha, entrem em contato com o Procon pelos fones 3426-2105 e (55) 991499938, sendo que as inscrições irão até o dia 25 de novembro de 2023.