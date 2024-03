Centro Cultural vai receber população para torcer por Matteus no BBB 24

Share on Email

Depois da primeira edição, o Centro Cultural será palco mais uma vez para a torcida de Matteus poder acompanhar a edição ao vivo da próxima terça-feira. Os assessores do gaúcho acreditam muito na força da população alegretense e contam com a presença para torcer pela permanência do alegretense em mais um Paredão.

O evento começa a partir das 19h e contará com algumas atrações já confirmadas. Alline Costiti, Daniel, Vanuza e outros a confirmar estarão presentes no largo do Centro Cultural. Outro ponto que merece destaque é que durante o evento será disponibilizada água quente e erva-mate para os interessados em tomar seu chimarrão, para que possam ficar o mais à vontade possível.

Desta vez, a mãe de Matteus, Luciane Amaral, estará presente no evento. Segundo o informado, a participação da alegretense é fundamental junto ao público que estará presente no Centro Cultural. Além disso, o tradicional pão caseiro da vó Neuza França também estará sendo comercializado; são estimados mais de 70 pães. O padrasto do alegretense, Luciano Noetzold (Ibirocai), irá sortear uma ovelha ao público que comparecer na localidade. Tudo isso para incentivar o maior número de pessoas a votar e torcer por Matteus.