II Festival de Linguiça bate recorde de público e participação de agroindústrias

Cera também salienta a inovação que surgiu com José Pedro Rosso Gomes, gourmet artesanal que idealizou e fez a trempe e deu a ideia da confecção da linguiça de 60 metros que foi assada no parque e, segundo o diretor de turismo, vai concorrer ao Guinness Book – o livro dos recordes. A linguiça de 60 metros assada no Parque Dr. Lauro Dornelles foi um dos diferenciais do II Festival Estadual da Linguiça.

Foto Sedetur

Leonardo Cera, diretor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, avaliou que o festival cresceu, pois em 2023, apenas 6 agroindústrias estavam no parque comercializando seus produtos, e este ano foram 11. Ele informa que todo o Parque foi locado e não houve mais espaço para quem não reservou com antecedência. Uma informação importante é que as agroindústrias não pagam pelo espaço, mas em contrapartida deveriam oferecer degustação gratuita ao público.

