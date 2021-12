Centro de Oncologia em São Gabriel agora é SUS e vai contemplar Alegrete

Uma grande notícia para São Gabriel. Nesta segunda-feira (27), o Deputado Estadual Frederico Antunes, recebeu a confirmação que o Centro de Oncologia Marina Ramos, da Santa Casa de São Gabriel, passou a ser um estabelecimento de saúde credenciado nos serviços de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamentos oncológicos.

A portaria GM/SM nº 3733, assinada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atende ao pedido e encaminhamento do Deputado Estadual Frederico Antunes, líder do Governo na Assembleia Legislativa; do prefeito Rossano Gonçalves e junto às secretárias da Saúde Arita Bergmann e de Relações Federativas, Ana Amélia Lemos.

A partir de agora, o serviço já atribui um orçamento anual de R$ 4.783.383,29 (quatro milhões, setecentos e oitenta e três mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), que passa a ser acrescentado ao limite de Alta Complexidade do Estado do Rio Grande do Sul, sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Atenção Especializada em Saúde. Com esta decisão, o Centro de Oncologia Marina Ramos atenderá pacientes oncológicos SUS de cinco municípios: Alegrete, Manoel Viana, Rosário do Sul, Sant’Ana do Livramento, Santa Margarida do Sul e São Gabriel.

O Deputado Frederico Antunes ressaltou a luta iniciada ainda em outubro de 2016, com o prefeito Rossano recém eleito para seu quarto mandato, junto às autoridades federais, para credenciar o serviço de oncologia da Santa Casa junto ao Sistema Único de Saúde.

“É uma grande notícia para a região, porque vai minimizar o sofrimento dos pacientes que viajam quilômetros e quilômetros para fazer o tratamento. Esta conquista está acima de distinções políticas e partidárias. É uma vitória de todos nós”, destacou o Deputado Frederico.

O Centro de Oncologia Marina Ramos funciona no mesmo local onde, em julho de 1997, foi inaugurou o primeiro formato do Pronto Atendimento 24 Horas.