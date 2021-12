Vídeo: para evitar acidente na BR 290, motorista desce cabeceira da ponte em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um gravíssimo acidente aconteceu na manhã desta terça-feira(28), no km 580, da BR 290 Alegrete. O motorista de um caminhão sobreviveu à queda de cerca de 15 metros de altura, já o veículo ficou destruído.

O condutor de um Mercedes Benz perdeu o controle do caminhão e desceu a lateral da Ponte Branca. O homem que é alegretense disse aos Bombeiros que a barra da direção quebrou e, para não colidir de frente com outros veículos que trafegavam no sentido contrário, jogou o caminhão para o acostamento.

O fogo em campo no domingo foi de risco para a cidade, revelam os Bombeiros

Sem freio, ele teve uma queda de cerca de 15 metros. O motorista, de 41 anos, foi resgatado pelos bombeiros e equipe do Samu. Ele foi levado para Santa Casa de Alegrete com um corte no braço e uma possível fratura nas costelas, mas não corre risco de vida.

Ele trafegava sentido Rosário do Sul/Alegrete e alguns populares também auxiliaram no resgate.

O motorista saiu lúcido e realizou o teste do etilômetro que deu zero. A remoção demonstra a precisão, eficiência e técnica dos Bombeiros e da equipe do Samu. Veja o vídeo:

Um pequeno congestionamento, se formou no momento em que a vítima estava sendo colocada na ambulância. A Polícia Rodoviária Federal está no local. O condutor foi um herói em colocar a sua vida em risco, ao jogar o caminhão na ribanceira para não atingir outros veículos.