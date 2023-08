Joacir Parcianello, produtor e empresário, morre aos 50 anos

Share on Email

Reconhecido como um forte defensor do setor, Joacir desempenhou um papel significativo na comunidade. Sua morte aos 50 anos, provocou muitas homenagens nas redes sociais, testemunhando o impacto que deixou.

Nos últimos meses, Joacir travou uma batalha contra o câncer. Ele deixa para trás duas filhas, dois irmãos e seus pais. Proprietário da agropecuária Parcianello, em Alegrete, seu legado inclui uma equipe de mais de 30 colaboradores.

As cerimônias de despedida ocorrem na Capela Santa Rita, em Santa Maria, com a cremação marcada para o dia 5, às 9h, no Crematório Santa Rita.