Centro lotado para as compras de última hora em Alegrete

Na véspera da maior festa cristã da humanidade, o movimento se intensificou no centro comercial de Alegrete.

Um dia ensolarado e quente levou os consumidores, de última hora, às compras. Trânsito intenso e ruas cheias. Uma rotina de ir e vir que mostra que, mesmo em pandemia, com o contínuo uso de máscaras, os alegretenses não deixaram de vivenciar o espírito natalino e compra dos presentes que serão trocados, em família, a meia de noite deste dia 24.

A expectativa dos lojistas é vender mais neste dia 24, porque sempre os que deixam para última hora comentou a presidente do Sindicato dos Comerciários, Elaine Muller.

Entre a preferência das pessoas em opções de presentes estão roupas, celulares, perfumes, calçados e alguns itens de eletrodomésticos.

Neste quinta-feira, o horário do comércio será até às 20h, porém a sindicalista acredita que muitos vão encerrar suas atividades antes, às 18h, para que seus servidores possam se organizar e se preparar para estar em família na noite de Natal.

No sábado, o comércio será normal e no domingo os mercados abrem pela manhã de acordo com Elaine Muller.

Vera Soares Pedroso

Fotos Júlio César Santos