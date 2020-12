Natal tenso: UTI Covid dispõe de apenas um leito disponível

Compartilhe















Com 10 óbitos em decorrência da Covid-19, somente neste mês de dezembro, do total de 32, a irresponsabilidade de algumas pessoas preocupa os órgãos de saúde. Várias campanhas estão evidenciando o quanto é indispensável que as famílias mantenham os cuidados neste período de festas de final de ano. Embora o desejo seja realizar a tradicional junção de família com amigos e vizinhos, a recomendação da OMS é de que essas aglomerações sejam evitadas. No dia 23, o Brasil registrou o maior número de óbitos em um dia, foram 979, deixando uma média diária de 777, conforme informações do Jornal da Globo. Em muitos Municípios e Estados, os leitos de UTI Covid-19 estão lotados e o crescimento de número de casos não param.

Isso é perceptível em Alegrete diariamente, conforme o Boletim Epidemiológico. O número de casos ativos não tem sido inferior a 600, o número de pessoas aguardando resultado também está alto, 213.

Assim como, os dados de pessoas infectadas que tem se mantido entre 25 e 42.

Nas campanhas dos profissionais da área da saúde eles expõem que o abraço hoje pode se transformar em dor se tiver aglomerações e pessoas de faixa etarias bem distintas, pois muitas têm problemas de saúde pré existentes.

Até o momento em Alegrete são 2.453 casos confirmados, com 1.760 recuperados, 661 ativos (651 em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados positivos de Alegrete) e 32 óbitos.

Dos 10 internados, 7 estão na UTI Covid e 3 no Hospital de Campanha. Alegrete tem oito leitos UTI Covid outros dois, são para casos de urgência. Por esse motivo, caso haja mais internações a tendência é que novamente pacientes terão que ser transferidos.

Foram realizados 12.645 testes, sendo 9.979 negativos, 2.453 positivos e 213 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 686 pessoas.

Neste Natal, o maior presente será cuidar de quem se ama. Distanciamento social, evitar aglomerações, uso da máscara e do álcool em gel seguem prioritários para o combate da Covid-19.