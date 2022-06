Visionário, Eurico Faria Dorneles deixou um grande legado para o Agro

Ele estava com 90 anos e, desde o início da sua jornada, direcionou suas atividades para a produção de arroz irrigado, sendo pioneiro em várias ações. Foi fundador do Clube do Plantio Direto, em 1990, que deu origem à Cooplantio.

Não há informações sobre a causa da morte que ocorreu em Porto Alegre.

Conheça um pouco mais da história do agropecuarista.

Eurico iniciou suas atividades no setor agropecuário no ano de 1951 com 19 anos, plantando 20 hectares de trigo na então Fazenda do Tigre, de propriedade do seu pai Eurico Jacques Dorneles. Neste mesmo ano freqüentou curso técnico na área de inseminação artificial na Universidade Rural do Rio de Janeiro, implementando pela primeira vez na região esta tecnologia nos rebanhos bovino e ovino da propriedade familiar.



Em 1952, após a segunda lavoura de trigo aproveitando as áreas de várzea da propriedade, empreendeu sua primeira lavoura de arroz irrigado que totalizava 20 quadras. A partir deste envolvimento a propriedade passou a chamar-se Fazenda Cerro do Tigre, denominando-se assim até hoje.

Nesta época enfrentou todo tipo de discriminações, pois era muito incomum na região que os proprietários de terras realizassem empreendimentos deste tipo, já que esta tarefa cabia aos colonos provenientes da Depressão Central em regime de arrendamento.



Foi na lavoura de arroz e no esforço empreendido para drenar os 2200 hectares de várzea que o produtor Eurico Faria Dorneles obteve suas maiores realizações profissionais. Em março de 1964, com uma revolução na rua, o orizicultor acertava os detalhes de financiamento e importação da primeira retro-escavadeira que realizou trabalhos de drenagem numa lavoura de arroz no Rio Grande do Sul.

Neste período, atento à comercialização do seu produto, iniciou uma nova fase onde o arroz produzido era totalmente beneficiado e empacotado na propriedade. Dado o problema de disponibilidade de energia elétrica da época, depois de funcionar queimando óleo diesel a indústria passou, a partir do início da década de 70, a ser movida por mais um empreendimento inédito na região: aproveitando os recursos hídricos de um curso d’água, através da construção de uma hidrelétrica, a propriedade ficou totalmente independente em termos energéticos.



Paralelamente aproveitando as áreas de coxilha da propriedade, desenvolveu uma pecuária de ciclo completo, na qual ao longo dos últimos anos sempre agregou o que existia de mais moderno. Além de ser pioneiro na inseminação, outras técnicas como desmame precoce, cruzamentos comercialmente dirigidos, diminuição da idade de abate e, principalmente, a integração da pecuária com a lavoura de soja, onde a formação de pastagens nas áreas colhidas desta oleaginosa, se caracterizaram no recurso forrageiro mais importante para o aprimoramento da pecuária de corte da propriedade. Neste aspecto a Fazenda Cerro do Tigre chegou a ter 2500 hectares de soja implantada e conduzida observando toda tecnologia disponível na época. Inclusive com a adoção de Plantio Direto.

Já, na década de 80, com a adoção gradativa nas diversas atividades agrícolas do sistema de plantio direto, o agropecuarista Eurico Dorneles se destacou como pioneiro e capitaneou movimento de difusão desta tecnologia até então inédita na área orizícola, através da fundação do Clube do Plantio Direto com Cultivo Mínimo de Arroz Irrigado do qual foi presidente nos seus 11 anos de existência.

Ao longo destes anos o Clube realizou um sem número de dias de campo e encontros, dentre eles o Seminário de Plantio Direto de Gramado, que acabou se tornando evento tradicional de reunião da classe produtora na serra gaúcha.

Foi Conselheiro Fiscal da Farsul, sendo ex-Vice-presidente para a área de arroz, e ex- conselheiro do Senar, ex- delegado Representante junto a Farsul do Sindicato Rural de Alegrete, também, foi Conselheiro da Câmara Setorial do Arroz, Coordenador de capacitação do Comitê Setorial de Pecuária de Corte, Coordenador Geral do Comitê Setorial do Arroz, ambos do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.





Com informações da Associação dos Arrozeiros de Alegrete