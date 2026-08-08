Cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista se preparam para buscar a Chama Crioula de 2026

Neste ano, a chama será gerada e distribuída em Rio Pardo. O grupo que representará a 4ª Região Tradicionalista será formado por 10 cavalarianos e sete integrantes da equipe de apoio, totalizando 17 pessoas.

De acordo com o médico veterinário Adalberto Lima, os participantes se reunirão no dia 12 de agosto, no Parque Dr. Lauro Dorneles, em Alegrete. Na manhã do dia 13, o grupo parte em direção a Rio Pardo, onde participará das atividades oficiais de geração da Chama Crioula.

O acendimento da Chama Crioula de 2026 está marcado para o dia 14 de agosto, às 18h, no parque do Sindicato Rural de Rio Pardo. No dia seguinte, 15 de agosto, às 8h, ocorre a distribuição da chama para as 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. A partir daí, os cavalarianos iniciam a jornada de retorno a cavalo em direção à Fronteira Oeste.

O percurso entre Rio Pardo e o Marco das Três Divisas terá aproximadamente 520 quilômetros. Ao longo do trajeto, estão previstas paradas estratégicas para descanso e cuidados com os cavalos e também com os cavalarianos.

A cavalgada terá como coordenador o tradicionalista Marcial Junior. Entre os participantes está o alegretense Zilmar Arregino, considerado o cavalariano mais experiente do grupo. Ele já recebeu o título de Monarca por ter percorrido mais de 10 mil quilômetros a cavalo em trajetos conduzindo a Chama Crioula pelo Rio Grande do Sul.

A chegada da chama à Fronteira Oeste representa mais uma etapa de uma tradição que, ano após ano, mobiliza cavalarianos de diferentes regiões do Estado e mantém viva a simbologia da Chama Crioula e dos valores do tradicionalismo gaúcho.