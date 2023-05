Cerração antecede volta do sol e retorno do frio, umidade está com as horas contadas

A semana que começa será marcada pelo retorno do sol e a volta do frio. Depois de uma semana inteira seguida de tempo fechado, úmido e chuvoso com valores extremos de precipitação, os alegretenses poderão finalmente desfrutar de dias mais luminosos. A forte cerração nesta manhã foi conferida pela reportagem do PAT.

Uma massa de ar mais seco e frio de alta pressão ingressa no estado, afasta a frente fria, a nebulosidade diminui e o sol aparece ao longo desta segunda em todas as regiões. Será uma jornada de temperatura agradável, mas esfria à noite, quando ocorrem as mínimas. Sensação será de frio já na noite desta segunda.

Somente na primeira semana de maio, grande parte dos municípios gaúcho já atingiu ou superou a média de chuva histórica do mês inteiro. De acordo com a estação Hidrometeorológica Alegrete, operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), o acumulado nas últimas 96 horas foi de 118.2 mm, sendo 21,4 nas 24 horas. O Rio Ibirapuitã atingiu o nível de 501 cm, sendo que a cota de atenção é de 750 cm.

Entre segunda e quarta-feira (10), dias de sol com temperaturas variando entre 10º e 22ºC, na quinta e sexta-feira (12), dias de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva para esta semana.

Sob a influência de ar mais seco e com tempo mais aberto, o que favorece um maior resfriamento noturno as noites tendem a ser mais frias durante esta semana.

Fotos: Capa (Decio Marini), e PAT