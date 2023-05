Batalhão Marquês de Alegrete conclui Operação Boina Preta com solenidade militar

O 10º Batalhão de Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou o Acampamento da Fase de Instrução Individual Básica (IIB), denominado Operação Boina Preta.

O exercício que durou cinco dias, teve como objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos durante o período de IIB, bem como, desenvolver a resistência física e mental, iniciativa, coragem, autoconfiança, equilíbrio emocional, persistência, disciplina e a tenacidade nos soldados incorporados no corrente ano de instrução.

A atividade teve início com um apronto operacional e a realização da marcha a pé de 8km até área de instrução militar. No acampamento, os novos soldados tiveram instruções práticas sobre camuflagem, progressão diurna e noturna, bivaque, orientação com bússola, pista de cordas, transposição de curso d’água, tiro de ação reflexa, primeiros socorros e noções básicas de sobrevivência.

Após concluírem com êxito os 5 dias de treinamento militar intensos, os soldados retornaram com a realização de uma marcha de 12 Km e foram recebidos por seus familiares em uma solenidade para a entrega da Boina Preta, símbolo das tropas blindadas e mecanizadas do Exército Brasileiro.

A solenidade de entrega da Boina Preta, símbolo do Combatente Blindado e Mecanizado, para os recrutas que concluíram o Exercício de Longa Duração do Período de Instrução Individual Básica. Contou com a entrega do Diploma de Combatente Boina Preta ao Sd Amann, por ter se destacado na execução das pistas e oficinas do exercício.

A cerimônia militar transcorreu em local alternativo, em virtude das fortes chuvas que assolaram a cidade. Apesar do tempo adverso, o evento foi abrilhantado com a presença maciça de pais, familiares e amigos dos soldados que vieram das cidades de Palmeiras das Missões, Sarandi, Ronda Alta, Rondinha, Uruguaiana e Alegrete. A finalidade de prestigiar tão significativo momento da vida dos jovens soldados, culminou com a entrega da almejada Boina Preta.

Fotos: 10º B Log