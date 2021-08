Cerração e muita umidade

Os dias de frios mais rigorosos parecem estar ficando para trás. Mas ainda estamos no inverno e a semana inicia com uma forte cerração.

No início da manhã esta sensação foi mais forte, junto com o frio de 7ºC. Ainda foi necessário usar roupa mais pesada para sair para trabalhar e outras atividades. Até o meio da manhã, o tempo não abriu com uma sensação de muita umidade no ar.

O visual de neblina, umidade e pouca visibilidade anuncia que ao longo do dia o tempo vai clarear e o sol vai aparecer em Alegrete.

A previsão é de que quando o sol abrir, por volta do meio dia, a temperatura poderá chegar aos 25ºC.

Para quarta- feira(18) existe a previsão de pancadas de chuva aqui no Município e a temperatura podendo bater na máxima dos 30ºC.