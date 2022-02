Céu, em Alegrete, continua encoberto por nuvem de fumaça de queimadas

O impacto maior ocorreu na noite de ontem(20), aqui na cidade e se mantém. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles receberam muitas ligações em razão de moradores preocupados com a ocorrência, que se mantém na manhã desta segunda-feira(21).

A fumaça provocou uma névoa que encobriu Alegrete, além, do forte odor que, até mesmo chega a dificultar a respiração de algumas pessoas. Nas redes sociais, muitos relatos dão conta de desta dificuldade respiratória, assim como, o desconforto pelo cheiro. A condição piora a qualidade do ar.

No Município, não há registros de sinistros, neste momento. No entanto, a situação deve melhorar após a chuva prevista para as próximas horas. Em diversos pontos, a fumaça alterou a paisagem de Alegrete.

Provocado pela seca, fogo em vegetação se intensificou nos últimos dias em município da província de Corrientes e chegou em São Borja.

Conforme a MetSul, estima-se que mais de 800 mil hectares tenham sido afetados nos mais de 50 dias de incêndios na província de Corrientes.

Em Santo Tomé, um foco com “redemoinhos de fogo” surpreendeu vários campos produtivos na quarta-feira, afetando pastagens e florestas.

No domingo (20), bombeiros do Rio Grande do Sul foram enviados a Santo Tomé para ajudar a combater o fogo. Foi deslocada uma equipe com 16 homens, três caminhões auto bomba tanque e cinco picapes.

Em São Borja, um grande sinistro também foi registrado ontem(20).