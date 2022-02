Músico alegretense é o novo integrante do grupo Os Monarcas

Já imaginou realizar o sonho de ingressar no conjunto de um de seus ídolos? O alegretense Deividi Zacarias, não apenas está oficialmente contratado como, também, está de partida do Baita Chão com a família em decorrência de mais esse desafio que o colocou ao lados de um de um grupo baluarte da música gaúcha, Os Monarcas.

Em entrevista ao PAT, ele agradeceu a esposa Diuli, o filho Murillo, toda família e amigos que sempre o apoiaram. A conquista do alegretense é de todos, pois ele batalhou muito e, por esse motivo, encarar o convite inicial, no ano passado, o tirou da zona de conforto, da sua terra natal, o afastou um período de casa, mas também ratificou que todo esforço valeu a pena.

“O sonho de todo músico que trabalha com a música gaúcha e fandangueira, com certeza tem Os Monarcas como referência, afinal, são 50 anos de estrada”- pontua.

Desde o último dia 11 de fevereiro, Deividi é o mais novo integrante do Grupo Os Monarcas. “Recebi essa informação no dia que completei 16 anos de casado. Por esse motivo, a data se tornará, ainda, mais inesquecível. Tenho muita gratidão à minha esposa e meu filho que está completando 15 anos. Pra mim, ainda é um sonho sendo realizado, um reconhecimento pelos 23 anos de trabalho e lutas”- acrescenta.

Um pouco mais da história de Deividi.

Ele disse à reportagem que iniciou sua carreira há 23 anos e trabalhou muito, principalmente da maneira correta, até receber uma ligação e o convite para, inicialmente, fazer um teste com o grupo. Isso aconteceu no dia 1° de janeiro deste ano, quando subiu ao palco pela primeira vez ao lado dos ídolos.

Autodidata, as primeiras notas foram aos 12 anos. Já com 15, ele participou do Grupo Fuzarka, depois Tchê Moçada e Alegretche. Este último grupo musical era do pai, Soel Oliveira.

Porém, após um período, nesta fase, o alegretense deu um tempo para música e foi para o interior do Município, onde trabalhou por oito anos como peão.

Contudo, o seu talento e a musicalidade jamais saíram de sua essência e, Deividi retornou para a cidade. Apaixonado pelo que faz, deu-se o início a parceria com o músico Rafael Giordano e, com isso, o Temperado a Gaitaço.

Diretor, sócio e músico do grupo, assim como Rafael, eles trilharam uma linda trajetória durante sete anos. E, foi justamente por esse trabalho que um belo dia recebeu a ligação e o convite para sair de Alegrete e fazer parte do Grupo, Os Monarcas.

O alegretense recorda que a primeira gaita que tocou em sua vida, foi aos 9 anos. Uma gaita ponto que era do avô.

O alegretense, emocionado ressalta: todo músico que tem um sonho, em primeiro lugar precisa trabalhar sério, sempre fazendo seu melhor, pois, com isso vai ter a sua oportunidade. Aprendi que tudo na vida não é quando a gente quer e sim, na hora de Deus. Eu agradeço aos parceiros, os amigos, apoiadores e todos que estiveram ao meu lado nesses anos, mas principalmente, minha esposa, meu filho, minha mãe e minha família. O apoio é fundamental”- finaliza.