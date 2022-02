Há alerta de chuvas intensas para Alegrete e regiao nesta segunda-feira

Share on Email

Uma área de baixa pressão, somada ao fluxo de umidade da Amazônia, vai deixar o tempo instável no Rio Grande do Sul a partir deste domingo (20).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, neste domingo um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para cidades localizadas na Fronteira Oeste, Campanha, Região Sul, Região Central e Região Metropolitana.

Os ventos podem ser intensos (40-60 km/h) e há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso iniciou às 10h de domingo e vale até às 10h da segunda-feira (21). Lembrando que a chuva intensa ocorrerá de forma isolada.

O outro alerta é o risco de tempestades isoladas no Rio Grande. Segundo o Inmet a advertência é para a Região Sul do Estado (área em laranja no mapa).

“Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo”, alerta o Inmet. O aviso inicia às 14h de domingo e vale até às 10h da segunda-feira (21). Lembrando que o fenômeno ocorrerá de forma isolada.

Para Alegrete, nesta segunda-feira(21), a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 25°C, conforme Inmet