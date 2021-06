Chapa 1 vence a eleição do Cpers de Alegrete

Compartilhe















As eleições para o Cpers 2021, em meio à pandemia, levou menos da metade dos sócios do 19º Núcleo do Cpers de Alegrete a votarem nos três dias de votação. Dos 1.358 sócios do Núcleo que compreende Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis votaram 677 pessoas, entre professores e servidores das escolas estaduais dessas três cidades.

E por apenas nove votos de diferença a chapa 1- Novo Rumo venceu a eleição com 343 votos. A outra chapa que concorria ao núcleo de Alegrete a chapa 4-o Cpers que queremos, obteve 334 votos. Houve seis votos em branco e um voto nulo.

A eleição foi bem concorrida, mas tudo transcorreu dentro da normalidade. A chapa vencedora tem como diretora, a Professora Rosa Dotta que já foi presidente do 19º Núcleo do Cpers de Alegrete. A Vice diretora na chapa vencedora é a professora Marta Félix.

Não foi anunciado quando será a posse da chapa que vai assumir o Cpers de Alegrete para o mandato de três anos anos.

Fotos: arquivos do Cpers antes da pandemia

Vera Soares Pedroso