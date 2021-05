Duplo aniversário: no dia dela, filho corre 42 km para homenagear a mãe em Alegrete

Compartilhe















O alegretense Alexandre dos Santos Batista correu a distância de uma maratona (42km), no domingo do Dia das Mães. O motivo foi pra lá de especial. Alexandre estava completando 42 anos e sua mãe Ana Horizontina dos Santos Batista comemorava seu aniversário de 62 anos e o Dia das Mães.

Ciclista há mais de 20 anos, ele pratica atletismo desde os 15 anos. De 2006 em diante já são muitas provas, coleciona troféus e medalhas em sua galeria. Amante de desafios, ultimamente de forma virtual, ele idealizou esse desafio para comemorar a data em dose tripla.

Há 15 dias, ele havia feito uma meia maratona, participando em mais um evento virtual. Foi então que chegou para mãe e comentou: Mãe no domingo vou correr 42 km como forma de te homenagear e comemorar nosso aniversário.

Alexandre conta que Dona Horizontina não se espantou, apenas disse que ele conseguiria completar o desafio com sucesso.

Mas não foi tão fácil, assim como nenhuma maratona é. Ele começou a correr por volta das 16h, do domingo (9), preferiu escapar do frio da manhã. Foram 3 voltas num circuito de 14 km, com direito a parada para trocar de camisa e colocar uma corta-vento.

“Acabei suando muito e após a troca de camisa, até a corta-vento ficou úmida. Muito peso na reta final. Caminhei alguns quilômetros, mas deu tudo certo”, explicou o atleta.

Era noite quando Alexandre finalizou o desafio. Foram gastos 4 horas e 6 minutos para concluir a homenagem. “Nos meus 42 anos não podia deixar de homenagear minha rainha que completou 62 anos justo no Dia das Mães”, frisou.

Ele conta que pelo km 35, Dona Horizontina ligou para saber como o filho estava. Ele respondeu que tudo transcorria bem e então ela desejou boa sorte e desligaria o telefone para não atrapalhar o filho.

Após a conclusão do desafio, Alexandre foi correndo para casa da mãe, afinal precisava finalizar a comemoração do seu aniversário, dos 62 anos da mãe e do Dia dela.

