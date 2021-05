Vereador Itamar quer prestação de contas do Estacionamento Rotativo

Compartilhe















Na última sessão da Câmara de vereadores , o Vereador Itamar Rodriguez/Progressistas – requereu o envio de correspondência ao Executivo Municipal, solicitando cópia do contrato formalizado e respectivos aditivos com a Empresa concessionária do serviço de Estacionamento Rotativo pago no Município de Alegrete

Ele diz que a empresa deixa 16% de recurso para Prefeitura e lucra o restante sem investir em nada, a não ser pintando as ruas.

– Precisamos ter uma prestação de contas desde quando esta empresa se instalou em Alegrete como, informações referentes ao valor total das receitas arrecadadas, das despesas decorrentes da prestação de serviço e o plano de aplicação dos valores arrecadados até 31 de dezembro de 2020.

A empresa BR Parking é a que detém o serviço de estacionamento rotativo em Alegrete que tem 1.203 vagas nas principais ruas do centro da cidade . O valor por meia hora, atualmente é de 0.75 centavos, é para permanecer uma hora na vaga é 1.50. E se pessoa não tiver crédito pode ser multada em 7.50 centavos reais em cada vez.

O secretário de segurança e mobilidade urbana Rui Medeiros disse que ainda não havia tomado conhecimento do ofício, mas que não tem nenhum problema em informar os valores e como foram investidos.

Vera Soares Pedroso