Chegou a sua oportunidade de levar para casa o incrível iPhone 13 ou 5 mil no Pix!

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pois bem, essa oportunidade está batendo à sua porta! Não perca tempo e garanta seus bilhetes para concorrer a esses prêmios incríveis. Quanto mais bilhetes adquirir, maiores serão as suas chances de ser o sortudo vencedor.

Como participar

Para entrar nessa disputa emocionante, basta adquirir quantos bilhetes desejar. Lembre-se, cada bilhete representa uma chance a mais de levar para casa o iPhone 13 ou os 5 mil reais no Pix. Mas as vantagens não param por aí! Além do grande prêmio, quem comprar bilhetes também estará concorrendo a outros prêmios em dinheiro.

1º lugar: iPhone 13 ou 5 mil reais no Pix.

iPhone 13 ou 5 mil reais no Pix. 2º lugar: 1 mil reais no Pix.

1 mil reais no Pix. 3º lugar: 500 reais no Pix.

E tem mais! Para deixar essa competição ainda mais emocionante, os quatro bilhetes premiados achou levam na hora 500 reais cada número. Confira os números premiados até o momento:

12818

08366

19025

10300

Além disso, estamos liberando mais um bilhete, com a chance de ganhar 100 reais no Pix. Não deixe essa oportunidade escapar!

12345

Sorteio e condições

O sorteio será realizado assim que todos os bilhetes forem vendidos. Portanto, quanto antes você adquirir os seus, mais rápido terá a chance de saber se é o grande vencedor. Todos os números serão sorteados de forma transparente e imparcial, garantindo a integridade do processo.

Não perca tempo! Aproveite essa oportunidade única de ganhar prêmios incríveis e faça parte dessa competição emocionante. Adquira seus bilhetes agora mesmo e cruze os dedos para ser o próximo grande ganhador! Veja abaixo o link da ação !!

Link da ação: https://rifa.digital/s/iphone-13-ou-5-mil-no-pix256492

Insta: https://www.instagram.com/andressasorteios67