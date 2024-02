Manoel Viana| ESF 2 do bairro Vila Nova está passando por amplas reformas

Com o objetivo de melhorar o atendimento à população e oferecer mais conforto e segurança aos profissionais da saúde e aos usuários do serviço, a Unidade Básica de Saúde (ESF 2), localizada no Bairro Vila Nova, está passando por reformas em sua estrutura. A obra faz parte do cronograma de melhoria da Prefeitura de Manoel Viana.

Entre as melhorias realizadas estão a pintura do prédio, construção do cercamento e reforma de toda a cobertura. Futuramente a unidade ainda receberá uma reforma em toda a sua instalação elétrica. A Secretária de Saúde, Taiane Ferreira, destacou a importância da obra para a melhoria da qualidade de vida da população visando o acesso a um atendimento digno e humanizado.

A Unidade Básica de Saúde é o primeiro contato dos usuários com o sistema de saúde e, por isso, deve oferecer um atendimento integrado às necessidades da população. A obra teve um investimento total de R$190.000,00 sendo R$173.850,00 de recurso vinculado e R$16.150,00 de contrapartida do município.