Tecnologia é importante, mas precisa mais professores e servidores na rede municipal

A entrega dos cromebooks às escolas municipais é, sem dúvida, um avanço relativo às tecnologias educacionais que vão ajudar alunos e professores no processo ensino- aprendizagem.

Por outro lado, queixas de pais expõem várias necessidades em escolas da Rede Municipal que deixam lacunas neste processo. O impasse, entre professores e gestão municipal, quanto ao pagamento do que dizem que foi descontado, indevidamente, da categoria fez com que menos de um mês depois do reinício presencial após mais de dois anos, os professores entrassem em greve.

Outra questão que vem em desalinho com esta evolução de tecnologia é quanto às necessidades de profissionais em escolas da Rede Mucicipal, como professores e servidores municipais.

O relato de uma avó que estava de responsável por uma neta da EMEI Guto Pereira diz que a criança entrou às 8h e saiu um pouquinho antes das 12h e a professora comentou que não tinha dado alimento, porque estava sozinha e não conseguia atender sozinha a toda turma. Essa avó, também é professora estadual e está preocupada porque crianças tão pequenas ficarem desde o início da manhã até o meio dia, só com água, atesta.

Em relação a falta de professores, um projeto da Prefeitura ja está na Câmara, em regime de urgência, para contratação de 18 professores para suprir as necessidades das EMEIS e EMEBs que ainda têm esta carência.

O projeto já voltou para a Prefeitura que vai abrir o edital, informou a Secretária Angela Viero.

.