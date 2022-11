Chica – a bugia que divide almoço com taxistas da Praça Nova

Share on Email

Bugia Chica moradora da Praça Nova

Com agilidade peculiar dos macacos, ela chama atenção quando desce para o chão da praça. Brinca e interage com os cães, até mesmo em meio a quem está fazendo caminhadas no local.

Bugia da Praça Nova

Essa aproximação com humanos deixou a Bugia, de certa forma, ‘abusada’ porque como é bem aceita, quando sente vontade não poupa os taxistas do ponto da Praça Nova.

No intervalo para almoço Cristian de Almeida Soares sentou para comer e veja quem entra pela janela.

Sem o menor constrangimento, com seu jeito maroto, ela chega bem pertinho dele e, sorrateiramente, pegou de sua boca um pedaço de sua panqueca e sai degustando por entre as grades da janela.

-Ela é amiga de todos que circulam ou ficam aqui pela praça. Um animalzinho que todos gostam. Até com as crianças que frequentam o parquinho ela interage e come bolachinha, comenta o amigo humano.

O taxista diz, ainda, que quando Chica faz algum barulho é porque o tempo vai mudar- ou vem chuva ou vento forte, ela é a nossa previsão do tempo aqui na Praça Nova, observa.