Outubro apontou redução nos casos de furtos e aumento de abigeato em Alegrete

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, que divulgou os índices criminais na sexta-feira (11), a cidade de Alegrete registrou em 31 dias do mês de outubro, 71 casos de furtos. A média ultrapassa dois casos por dia. Embora com o número alarmante, o 10º mês do ano registrou uma diminuição em relação ao mês anterior. O mês de agosto teve 91 crimes de furto. Num comparativo com outubro de 2021, também houve uma redução, pequena mas representativa em relação a segurança da comunidade. No ano passado em outubro foram 75 casos de furtos na cidade.

Em relação aos homicídios, a cidade havia registrado três em outubro do ano passado, no mês de outubro deste ano nenhum caso foi registrado. o abigeato, outro tipo de crime que preocupa e assusta pecuarista se manteve abaixo de 10 casos no mês.

Em outubro deste ano foram 8 casos, dois a mais que no mês de agosto. Porém em outubro do ano passado foram consumados oito crimes de abigeato. Já os crimes de estelionato sofreram uma queda num comparativo com a mesma época do ano passado. Em outubro de 2021, haviam lesado 52 vítimas. Neste mesmo mês deste ano foram 39 casos, seis a mais que em agosto de 2022.

O mês de outubro também ocorreu seis crimes de roubo e três delitos relacionados a armas e munições. Os casos de posses de entorpecentes e tráfico apontaram 13 casos, contra nove do mês de agosto. Em 2021, o mês de outubro registrou 7 ocorrências para estes tipos de crimes.

No mês de outubro de 2022 o Rio Grande do Sul registrou alta de 2,3% no número de homicídios, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Em 2021, 129 casos foram registrados contra 132 ocorrências neste ano. Com isso, o acumulado do ano até o 10º mês registra alta de 2%. Por outro lado, esse é o segundo mês em que este cenário demonstra desaceleração, principalmente na comparação com agosto, quando o número de homicídios no Rio Grande do Sul teve aumento de 32%.

Foto: reprodução