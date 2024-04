Chimarrão une gaúchos em todo mundo

E neste Dia do Chimarrão não foi diferente, e por ser um dos principais hábitos da cultura gaúcha, difundido até mesmo em rede nacional pelo ex-BBB Matteus Amaral.

A cultura de um povo é algo tão forte e significativo que identifica gaúchos onde quer que estejam e que ultrapassa continentes. Neste Dia do Chimarrão, o registro do pequeno Benjamim Motta, filho da alegretense Vanessa Marcanth Motta, tomando chimarrão em Perth, na Austrália.

O casal Felipe e Norma Gerúntio, do bairro Ibirapuitã, não abre mão desse hábito, aqui no Brasil, que é tipicamente dos gaúchos. Enquanto mateiam, se inteiram das primeiras notícias do dia e planejam o que fazer a cada manhã.

Felipe e Norma Gerúntio

E o hábito de matear é levado na mochila de quem é gaúcho para outros estados brasileiros. Marizete Motta Antunes Carvalho, há mais de 20 anos fora do RS, primeiro levou para o Mato Grosso e agora em Cachoeira da Bahia, onde acompanha uma filha na faculdade. Ela diz que não abre mão de sorver sozinha o seu chimarrão. A professora turismóloga e artesã, alegretense, diz que é como se fosse um chá que a acompanha enquanto ouve música, pinta suas mandalas ou, simplesmente, medita sobre a vida.

Marizete Motta Antunes Carvalho na Bahia

Outra alegretense, servidora estadual da SUSEP, Elenice de Oliveira Soares, de Charqueadas, confessa que é o único vício que tem. Em casa ou no serviço, lá está seu kit com a melhor erva-mate. Geralmente sorve sozinha e até ensinou seu neto Caetano a matear para que, quando estiverem juntos, seja o seu companheirinho. É como se fosse uma terapia, minha hora de descanso, do silêncio que nos remete à paz.

Elenice Soares com o neto Caetano

A empresária Tânia Almeida, do Armazém com o mesmo sobrenome, diz que ama chimarrear e no “bolicho” atrás do balcão, com a servidora Jucélia e amigos, ele passa de mão em mão num congraçamento de amizade, bons papos e alegria. Em casa, nos escritórios e em muitos locais de trabalho, nos parques, ele é o principal companheiro de quem tem o hábito de matear, reunir amigos e prosear.