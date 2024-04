Segunda edição da Jornada Literária discutiu caminhos para incentivar a leitura na escola

Entre os dias 22 e 23 de abril, o Centro Cultural do município foi testemunha de grandes debates pertinentes à importância da literatura.

Com o tema “Caminhos para a formação de leitores na escola”, o primeiro dia contou com a presença do professor e escritor Gustavo Czekester, de Porto Alegre, que abordou a escrita criativa como forma de construção de leitores. À tarde, teve início com o relato de experiência sobre o projeto “Quem desenha também conta histórias”, coordenado pela professora Catiuscia Carvalho da Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira – Ciep. Na sequência, a professora Izabel Antunes, de Uruguaiana, abordou as múltiplas faces da leitura no processo de formação de leitores.

Na noite de segunda-feira, o evento foi coordenado pelo projeto Movimento a Cultura no CC, onde ocorreu o recital poético “Poesias para se trabalhar na escola”, com o incremento musical da dupla Tiano e Vinícius. A performance cênico-literária “Iracema”, coordenada pela professora Naiana Brossard Fantineli, do Colégio Divino Coração, abriu a programação do segundo dia. Posteriormente, a professora Aline Vieira de Melo apresentou o projeto Motus – Movimento literário digital, da Unipampa.

Em seguida, subiu ao palco a escritora e contadora de histórias Márcia Funk Dieter, de Ivoti, que animou o público com uma palestra-show sobre literatura infantil, além do aspecto didático. À tarde, tivemos as apresentações dos alunos da EMEB Francisco Mafaldo – Polo do Caverá, e do educador social e rapper Vinicius (Guerreiro) Poeta, de Cachoeirinha, que abordou o tema da literatura periférica na sala de aula, encerrando a programação da jornada.

O evento também contou com a Feira de Troca de Livros da Biblioteca da Unipampa, a exposição “Quem desenha também conta histórias” do Ciep, um recital de piano com Alexandre Rohan, a comercialização de livros da JB Livros, além da exposição da Motus Digital. Josie Pillar fez a interpretação em Libras do evento. A segunda edição da Jornada Literária de Alegrete foi realizada pelo Sistema Fecomércio Sesc e pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer.

