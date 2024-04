Exposição Motus é atração gratuita no Centro Cultural de Alegrete

A exposição é gratuita e está em exibição desde o dia 18, com horário de visitação das 8h às 20h, e permanecerá até o dia 04 de maio. Destaque-se a exposição Motus, que apresenta elementos lúdicos das diversas edições do livro Motus, visando despertar o interesse dos estudantes e cidadãos para a beleza das diversas formas de expressão, especialmente a escrita.

É possível conferir os balões que representam a primeira edição com o tema “Liberdade de Expressão”; o banner da segunda edição com o tema “Todas as Formas de Amor”; o relógio representando a terceira edição sobre o “Tempo”; o painel das novas pessoas representando o livro Motus #5 com o tema “Resiliência”; a mãe natureza, a arara, o livro e o varal literário do livro Motus #6, que traz trechos e ilustrações com o tema “Natureza”.

Os visitantes podem também apreciar a árvore, que é a marca do projeto e representa a oitava edição sobre “Memórias”, simbolizando todas as árvores que a antecederam. Adicionalmente, textos produzidos de forma colaborativa por estudantes da educação básica durante a ação Motus na Escola estão disponíveis para leitura.

O Movimento Literário Digital é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), que tem como objetivos incentivar a produção de obras literárias e intensificar o interesse pela literatura entre os cidadãos e estudantes.

Para alcançar esses objetivos, o projeto organiza anualmente um concurso literário para selecionar contos e poemas, os quais são publicados em um livro digital totalmente gratuito e acessível. Além disso, realiza ações Motus na Escola, nas quais os estudantes da educação básica participam de atividades como leitura, interpretação, ilustração e produção de obras literárias.

Desde 2011, o projeto já publicou sete livros com contos e poemas selecionados através do concurso literário Motus, e uma edição especial com narrativas na língua Kaingang. Adicionalmente, colaborou na diagramação do e-book “Encontro dos Príncipes”, resultado da parceria com a professora Marileia Marchezan, no qual os estudantes do sexto ano da Escola Freitas Valle foram autores e ilustradores.

Fotos: Projeto Motus (divulgação)