Chuva afeta rede de energia elétrica; Sine e posto do IGP sem atendimento ao público

Parte da agência alagou, mas devido a problemas na rede de energia, de acordo com a coordenadora regional, Andreia de Souza, não tem possibilidade de atendimento. Ela diz que saiu faísca da caixa de energia e daí acionaram os Bombeiros e um eletricista foi ao local e informou que enquanto o tempo estiver instável nada pode ser feito.

O antigo problema do lixo nas bocas de lobo que contribui para provocar enxurradas

Portanto, a agência do Sine de Alegrete está fechada sem energia elétrica e sem condições de atender a comunidade. O trabalho só vai retornar, assim que for possível os técnicos realizarem o trabalho de conserto da rede. Outro serviço que funciona no mesmo prédio e foi afetado, é do Posto de Identificação do IGP que, também, está fechado sem previsão de retorno .

