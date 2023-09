O antigo problema do lixo nas bocas de lobo que contribui para provocar enxurradas

A intensidade das precipitações na cidade mais uma vez expôs o problema do acúmulo de lixo em bocas de lobo, prejudicando o escoamento da água e contribuindo para inundações, inclusive em áreas do centro da cidade. A locomoção pelas ruas tornou-se desafiadora para aqueles que precisavam se deslocar para o trabalho ou escola. Pedestres recorreram a guarda-chuvas, enquanto os que utilizavam bicicletas ou motocicletas inevitavelmente se molharam.

De acordo com informações da Defesa Civil, os dados do Cemaden indicam um acumulado de chuva de 65,8mm nas últimas 24 horas em Alegrete, com previsão de mais 55mm para esta terça-feira. A Defesa Civil do Município permanece em estado de prontidão, monitorando de perto as áreas já afetadas pelas inundações e acompanhando o comportamento do Rio, que às 8h de hoje estava 10m57cm acima do nível normal. Até o momento, 165 pessoas foram desalojadas e estão abrigadas na Escola Oswaldo Aranha, no ginásio local ou no antigo Posto de Saúde do Bairro Macedo.

Além das chuvas intensas, a alta umidade do ar contribuiu para uma significativa queda na temperatura, registrando uma mínima de 10°C. A população continua a enfrentar desafios decorrentes das condições climáticas adversas, enquanto as autoridades seguem em alerta para prestar assistência e garantir a segurança dos moradores afetados.