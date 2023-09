Devido ao mau tempo, Alegrete adia a chegada da Chama Crioula

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A grande expectativa para a chegada da Chama Crioula em Alegrete foi interrompida, devido ao mau tempo e fez com que os organizadores decidissem por adiar o evento para esta quinta-feira, dia 14. A programação original previa a chegada da chama no dia de hoje, porém, em uma reunião entre o coordenador do evento, diversas entidades tradicionalistas e a Prefeitura Municipal, foi tomada a decisão de adiá-la em virtude das condições meteorológicas desfavoráveis.

A mudança de data foi motivada pela previsão de instabilidade no clima, o que poderia comprometer a segurança dos participantes e espectadores. A Chegada da Chama Crioula é um evento tradicional e aguardado por muitas pessoas na região, e a preocupação com a segurança e o conforto do público foi determinante na decisão de adiá-lo. Afinal, a instabilidade climática aumenta consideravelmente os riscos associados ao evento.

Cedo da manhã, muitos cavalarianos, que ainda não sabiam dessa decisão se deslocavam pelas ruas da cidade em direção a concentração, no início da Avenida Braz Faraco. Portanto, a população de Alegrete terá que aguardar até esta quinta-feira para presenciar a chegada da centelha da Chama Crioula no município. A Chama Crioula é um símbolo importante da cultura gaúcha, e sua chegada é aguardada com grande entusiasmo pela comunidade local. A programação mantém o mesmo itinerário e horário.