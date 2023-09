A chuva de mais de 115mm no acumulado que caiu em Alegrete animou os produtores rurais, porque a chuva nesta época é bem vinda, observou Pedro Moraes, da Associação de Hortifrutigranjeiros de Alegrete, visto que em breve estaremos entrando na Primavera época em que tudo floresce, as pastagens verdejam e a produção se intensifica. Essa chuva vai beneficiar, em especial, os campos nativos e as barragens.

Toda e qualquer chuva será benéfica, também, aos açudes e outros mananciais de água. Conforme o técnico do IRGA, Nilton de Oliveira, as barragens de Alegrete estavam com 40 a 50% de sua capacidade e com esta chuva vai aumentar a capacidade de armazenamneto nas barragens para que os produtores possam plantar a safra de arroz desse ano. A previsão do início do plantio, da maior área da safra de arroz desse ano, será a partir do dia 20 de setembro aqui no Município em Alegrete.

O que anima de um lado pode prejudicar outros. Muitas estradas do interior do Município foram bastante afetadas com esta chuva agora no início de setembro. A SAP, responsável pela manutenção, tão logo o tempo firme vai fazer uma avaliação dos trechos que precisam atenção com mais urgência.