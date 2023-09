Ciclistas alegretenses conquistam três títulos no Gaúcho de Estrada

A 21ª edição da Copa Santa Cruz de Ciclismo foi palco das etapas únicas do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2023 no fim de semana. No sábado, 2, o Lago Dourado recebeu as provas de contrarrelógio Individual e por equipe.

No domingo (3), o autódromo sediou as provas de resistência. Segundo a FGC foram 220 ciclistas divididos em 26 categorias. O município de Alegrete brilhou no evento de encerramento do ciclismo gaúcho em 2023.

A alegretense Mariana Piccoli/JP Bike Team sagrou-se campeã na elite da prova de resistência (estrada), e ainda faturou o vice-campeonato no CRI e contrarrelógio por equipes no feminino.

As provas sob forte chuva dificultou ainda mais para os atletas. Ainda no feminino, a alegretense Daniele Caetano/Caverá Team foi campeã gaúcha na categoria iniciantes.

Já no masculino, outros excelentes resultados para os alegretenses. Uillian Gonçalves/Apuana Bike Team foi o campeão na Sub-23 e 7º colocado na geral da competição na prova de estrada.

Na elite da prova de estrada o alegretense Xiquinho Severo/Caverá Team chegou em 11º.

No contrarrelógio individual o alegretense Luís Fernando Farias/Acivas radicado em Montenegro foi o 4º na categoria Master A2 para atletas dos 35 aos 39 anos.

No contrarrelógio por equipe foi campeão com a Acivas. Já na prova de resistência o ciclista encerrou em 7º lugar na Master A2.

Fotos: reprodução