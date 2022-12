Chuva causa mortes, deixa carros submersos e bloqueia rodovias de SC; fotos

Share on Email

A chuva que atinge Santa Catarina nesta terça-feira (20) provocou a morte de duas pessoas, causou alagamentos, queda de barreiras e deixou carros e casas submersos em diversas regiões. Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por conta da instabilidade do solo.

De acordo com a Defesa Civil estadual, 47 pessoas ficaram desabrigadas. As cidades de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, e Palhoça, na Grande Florianópolis, montaram abrigos para receber a população que precisou sair de casa.

Em Camboriú e Penha, no Litoral Norte, as prefeituras decretaram situação de emergência. A cidade de Itapema, na mesma região, e Tijucas, na Grande Florianópolis, registraram alagamentos.

Mortos

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram vítimas de um soterramento em Camboriú nesta madrugada. De acordo com o município, as vítimas eram da mesma família a ocorrência foi registrada no bairro Jardim Aliança.

A irmã caçula de uma delas, de 9 anos, foi levada para a um hospital com ferimentos.

Rodovias interditadas

BR-101: Morro dos Cavalos, em Palhoça, com bloqueio total;

BR-280: Serra de Corupá liberada apenas para veículos leves;

BR-101: Trecho em Balneário Piçarras com bloqueio no sentido Sul;

BR-101 : Morro do Boi, em Balneário Camboriú, com bloqueio do sentido Sul;

: Morro do Boi, em Balneário Camboriú, com bloqueio do sentido Sul; SC-401 : Pontos de alagamento, deslizamento e bloqueios em trechos da via principal e marginal em Florianópolis;

: Pontos de alagamento, deslizamento e bloqueios em trechos da via principal e marginal em Florianópolis; SC-405: alagamentos em diversos trechos em Florianópolis;

Em Balneário Camboriú, alguns motoristas que passaram pela Avenida Atlântica, usaram a faixa de areia da Praia Central como escape para fugir de alagamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de segunda-feira (19).

