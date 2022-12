Mãe de quatro crianças mortas dentro de casa em Alvorada presta depoimento, diz polícia

A mãe das quatro crianças encontradas mortas dentro de casa em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prestou depoimento na tarde desta terça-feira (20), segundo a polícia. A informação foi confirmada pelo delegado Edimar Machado, titular da Delegacia de Homicídios do município. O delegado não deu detalhes sobre o que foi relatado.

A mulher de 24 anos é ex-companheira de David da Silva Lemos, pai das vítimas e principal suspeito do crime. O homem estava com os filhos que foram encontrados mortos com golpes de marca e asfixia. Ele está preso desde a última quarta-feira (14).

Conforme a polícia, a mulher e David tiveram um relacionamento por 12 anos e eles haviam se separado recentemente. O rompimento foi motivado por uma agressão. A mãe das crianças registrou um boletim de ocorrência e conseguiu medida protetiva contra o homem.

A avó afirma que, durante o relacionamento, o homem tinha histórico de agressões. “Teve uma vez que as crianças foram para casa da avó lá de Alvorada, e ele agrediu ela. Chamei a BM (Brigada Militar), que pegou ele. E agora ele fez essa barbaridade com meus netos, que não tinham nada a ver. Esse assassino”, diz.

Relembre o caso

As crianças foram encontradas mortas na casa onde estavam com o pai em Alvorada por volta das 19h30 de 13 de dezembro, quando familiares acionaram a polícia. O homem já havia deixado o local, mas foi encontrado no dia 14 em um hotel na capital, Porto Alegre.

As vítimas são os irmãos Yasmin Antunes Lemos, de 11 anos; Donavan Antunes Lemos, de 8 anos; Giovanna Antunes Lemos, de 6 anos; e Kimberlly Antunes Lemos, de 3 anos.

Segundo a polícia, ao ser preso, o homem disse que cometeu o crime e que deu calmante às crianças antes da morte. No entanto, na delegacia, durante o depoimento e acompanhado de um defensor público, permaneceu em silêncio.

A principal suspeita da polícia é de que o homem tenha cometido o crime como forma de vingança contra a ex, com quem tinha uma relação conturbada. Na tarde de terça-feira, pouco antes da hora que a perícia apontou ter sido a da morte das crianças, o homem mandou mensagens a ex com ameaças.

Mapa mostra o local onde o crime ocorreu e onde o suspeito foi preso — Foto: Arte/g1

Por Redação, g1 RS