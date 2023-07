Chuva chega nesta quinta-feira e temperatura aumenta em Alegrete

Na manhã desta quinta-feira(20), a previsão de chuva para a Terceira Capital Farroupilha confirmou-se. Por volta das 9h houve uma precipitação e fez com que os trabalhadores tirassem o guarda chuva do fundo do armário.

Nos próximos dias, não tem previsão de chuva para Alegrete, porém, a chegada de uma onda de temperaturas elevadas farão parte do cotidiano do alegretense nos próximos dias. Nesta quinta-feira, o dia começa com 9ºC e a máxima chega aos 21ºC.

O fim de semana a temperatura vai subir aqui no Município. Na sexta-feira(21), as temperaturas irão aumentar ainda mais. Temperatura mínima de 14ºC e a máxima chega aos 27ºC. No sábado(21), o dia começa com 19ºC e durante o dia chega aos 28ºC.