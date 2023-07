10º BLOG realiza Ação Cívico Social em Escola Municipal

O 10º Batalhão Logístico Marquês de Alegrete, realizou na primeira quinzena de julho uma Ação Cívico Social na Escola Municipal Marcelo de Freitas Faraco.

O evento foi realizado dentro do contexto da Operação Ágata, com intuito de mostrar às crianças a importância do Exército Brasileiro na sociedade. Além disso, atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos foram disponibilizados aos integrantes da Escola Municipal.

O 10º “Ouro” como é carinhosamente chamado, costuma realizar ações sociais visando sempre humanizar e aproximar a relação entre nação e Exército. No dia foram distribuídos planfetos informativos além das tradicionais revistas “recrutinhas”.

No fim da exposição, a Banda do Batalhão Marquês de Alegrete apresentou-se, tocando os mais tradicionais dobrados que compõe o repertório de bandas do EB. A direção da Escola agradece a disponibilidade dos militarem em proporcionar aos estudantes uma experiência única sobre os materiais e história do Exército Brasileiro.

Fotos: 10º BLOG