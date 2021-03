Chuva supera previsão em Alegrete e traz alento para a agricultura

Compartilhe















A previsão do tempo para terça-feira (16), se confirmou. A frente fria que entrou pelo litoral gaúcho e invadiu o Estado trouxe ventos fortes no final da tarde em Alegrete.

O temporal causou quedas de árvores, destelhou casas e trouxe transtornos para moradores de alguns bairros do município. Conforme a Defesa Civil de Alegrete só danos materiais e todos foram atendidos. Por outro lado, a chuva foi boa para a agricultura.

A RGE teve trabalho para suprir a demanda de falta de energia em vários pontos da cidade. Na Zona Rural algumas equipes ainda estão trabalhando para restabelecer a energia elétrica.

Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na atualização desta quarta-feira (17), a estação de coleta localizada às margens do Rio Ibirapuitã em Alegrete, registrou nas últimas 24h, o total de 21,2 mm de chuva acumulada.

Conforme Somar Meteorologia, nesta quarta-feira (17), o dia será com muitas nuvens e pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. São estimados 15mm para quarta com mínima de 20 e máxima de 29ºC.

Na quinta e sexta-feira não há previsão de chuvas. Na quinta-feira (18), o dia será com poucas nuvens, mínima de 14 e máxima não passa dos 28. Já dia (19), dia com céu claro, mínima 17ºC e máxima de 33ºC.

A temperatura oscila nesta terceira semana de março. Começamos a semana com intenso calor em todo o Estado, mas que deverá arrefecer até a quinta-feira. Após nova elevação de temperatura no sábado (20), outra massa de ar frio deverá chegar ao Rio Grande do Sul por volta da terça-feira da semana que vem (23).

Enquanto nesta semana, o Estado deverá receber uma precipitação próxima da média histórica, entre 22 e 28 de março, espera-se chuva acima do normal para época do ano em boa parte do RS.

Júlio Cesar Santos