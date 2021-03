Família perde sogro e nora para a Covid no mesmo dia em Alegrete

Compartilhe















Escrever diariamente sobre perdas, não é uma das pautas que esperamos ter com a frequência dos últimos dias. São muitas vidas dizimadas pelo vírus. A Covid-19, neste mês de março, está deixando um rastro de muita dor, são muitas famílias, em torno de 50, que tiveram perdas em poucos dias.

Para família Posser, o dia de hoje, também está sendo de luto. São duas vidas ceifadas pelo novo coronavírus em um único dia. Sogro e nora, sendo Hermes Posser de 91 anos e Regina Marzullo Posser de 56 anos.

Ambos estavam hospitalizados na Santa Casa de Alegrete, há uma semana. Regina, era massagista e sócia do salão Peluqueria e Espaço da Beleza – Salão e Estética.

Valéria Massari que atuava ao lado de Regina e demais profissionais, muito comovida disse que ela era uma pessoa muito alegre, vaidosa e batalhadora. Com 11 anos de atuação no ramo da beleza com o salão Peluqueria e 14 anos com Espaço da Beleza , elas se uniram para um novo ciclo que deu muito certo. Unidas para embelezar em todos os sentidos com toda linha de profissionais na estética e no salão, o resultado sempre foi a satisfação de cada cliente. A equipe é formada por dez profissionais. Um orgulho para Regina que era apaixonada pela profissão.

Valéria acrescenta que Regina tinha muita vitalidade, gostava de festa, brincalhona e atenciosa com cada cliente e qualquer pessoa que a conhecia, se doava. A família era seu porto seguro e tinha uma cachorrinha que amava, chamada Florzinha.

“Regina Marzullo Posser, tu fostes amiga, companheira, sempre disposta a ajudar, mulher guerreira e de muita fé! Deixando sempre seu legado por onde cruzaste. Sei que estas bem e um dia iremos nos reencontrar. Sentirei saudades eterna”- descreveu Roberta Hitz, entre muitas outras homenagens nas redes sociais.

Casada com Vilnei Posser, era mãe de Eduardo Posser. Eles perderam pai e esposa, avô e mãe respectivamente.

As últimas homenagens serão a cargo da Funerária Angelus, às 15h desta quarta-feira(17). Abaixo, Regina com filho, esposo e colegas de trabalho.