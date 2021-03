Estado recebe segundo maior lote de vacinas contra a Covid-19

Compartilhe















A segunda maior quantidade de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde chegou ao Estado em avião que pousou no aeroporto de Porto Alegre às 8h15 desta quarta-feira (17/3).

São 318,2 mil doses da Coronavac/Instituto Butantan divididas em 27 caixas. Os imunizantes serão distribuídos às coordenadorias regionais de saúde (CRS) e a municípios gaúchos a partir da quinta-feira (18/3).

A nova remessa dá continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. O público-alvo que será beneficiado nesta etapa será definido pela Secretaria da Saúde (SES) e pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS) na tarde desta quarta (17).

A quantidade de vacinas recebida agora é superada apenas pela primeira remessa, em 18 de janeiro, quando o RS recebeu 341,8 mil unidades. Desde então, já foram nove lotes, entre CoronaVac e Oxford/Astrazeneca, totalizando 1,6 milhão.

De acordo com o painel de vacinação, com atualizações diárias da SES, nesta quarta (17) já foram aplicadas 907.120 vacinas (664.023 na primeira dose e 243.097 na segunda dose).

O superintendente do Ministério da Saúde no RS, Renato Airton Altmann, acompanha a chegada de todos os lotes de vacina contra a Covid-19 enviados ao Estado. Da mesma forma, estão presentes integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Faço a conferência dos volumes e as condições de entrega. Não registramos nenhum tipo de intercorrência em nenhum momento”, disse Altmann. Ele parabenizou a organização do governo do Estado no recebimento e na distribuição das vacinas.

• Clique aqui e acesse o histórico de todas as entregas de vacinas contra a Covid-19 ao Rio Grande do Sul.

• Clique aqui e acompanhe o painel de vacinação.

Texto: Marília Bissigo/Ascom SES

Edição: Marcelo Flach/Secom