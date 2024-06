Chuva volta neste fim de semana em Alegrete

Depois de duas semanas as precipitações retornam ao Município. Segundo o site meteorológico, Climatempo, estão previstos mais de 50 mm para os próximos três dias no Baita Chão.

Neste sábado (15), o dia começa com 16ºC e máxima não sobe muito, 22ºC. Ainda no período da manhã, às precipitações devem chegar com força no Município, são esperados 46mm de chuva para o dia, porém, sem alerta para temporais.

Já no domingo, dia do Concurso da Prefeitura de Alegrete, o clima também estará chuvoso, mas com um volume menor de precipitações. O dia começa com 19ºC e máxima chega aos 23ºC no período da tarde, estão previstos 10mm de chuva para o dia.