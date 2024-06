Prenda de Alegrete, aos 14 anos, vai representar a região na Ciranda Cultural – maior evento da cultura gaúcha do RS

A Ciranda Cultural de Prendas Estaduais será realizada em Porto Alegre de 18 a 20 de julho. ” Só sei que nada sei”, a frase clássica de Sócrates, indica a humildade de saber-se, individualmente, ignorantes em quase tudo, mas indica que estamos permanentemente buscando conhecimentos.

É assim que pequenas escolas do tradicionalismo preparam suas prendas para a sociedade, uma escola cidadã.

Antonella Iung



Para participar da Ciranda tem que ter no mínimo três anos de estudos para poder chegar ao objetivo final e galgar um resultado positivo e, para isso, as prendas aprendem a cantar, declamar tocar um instrumento e interpretar, assim como elaborar redação e executar provas objetivas de história, geografia, tradição, folclore e tradicionalismo. Elas, também são avaliadas em prova oral, dicção, postura e uso correto do microfone.

Aprendendo sobre pelegos

Nossa representante da 4ª RT ( representa, os municípios de Uruguaiana, Barra do Quaraí, Quaraí e Alegrete), na categoria juvenil é a menina Maria Antonella Castilho Iung. Com 14 anos passará pelo vestibular do tradicionalismo gaúcho.

Essa jovem vai enfrentar o público sentado à sua frente e será avaliada pelos jurados como verdadeiros artistas em um espetáculo. Cada etapa superada, é um etapa jamais esquecida, comentou a mãe da prenda a Kelen Iung.



A Ciranda é o evento mais antigo do calendário oficial do MTG, instituída no 15 º Congresso Tradicionalista, realizado em 1970, no município de Santiago.

Antonella também será avaliada por um relatório de vivência tradicionalista e mostra folclórica, onde explanará sobre o fio da lã da ovelha, uma referência na Fronteira oeste.

Para sua preparação muitas mãos estão abraçadas; seu Milton, da Coama; Maria Rossi, provas artísticas; a mãe, Kellen Iung; Jainer Martins; Cláudio e Michele Melo, Andreia Marconato. Para a escrita ajudaram Maria Rossi, Maria Martiori, Kellen Iung e Gicieli Barúa. Mariana Sauceda e Luan severo também contribuíram.

Relatório, Maria Rossi, Renata Rossi, Kellen Iung e Rose Feltrin e Beto Vila Verde foi o professor de gaita.

Ela será conduzida pelo par Kaique Garcia, peão do DTG Juventude, sob a responsabilidade musical dos músicos, Olivério Oelsner Coelho, Stanley Oliveira e Leonardo Nunes.

Com a mãe Kellen Iung