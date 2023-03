Chuvarada no final da tarde de sexta-feira alagou ruas por falta de vazão nos bueiros

Como anunciado pela previsão do tempo, teve chuva no período da tarde em Alegrete. Porém, alguns comerciantes enviaram ao PAT imagens que demonstram a situação dos bueiros entupidos por lixos e detritos na General Sampaio.

Além de ameaçar entrar água nos estabelecimentos comerciais, fica impossível o trânsito de clientes pela via. Além do mais, pedestres correm o risco de serem atingidos pela água dos carros. É algo que deve ser vistoriado pelos órgãos responsáveis, no sentido de limpeza. A conscientização fica por conta da população, para que não joguem lixo no chão.