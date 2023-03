Vereador Jaime e repórter Giovani Grizotti questionam mais verbas para o Carnaval de Alegrete

O projeto que entrou em regime de urgência na Câmara, foi aprovado, na sessão do dia 2, por seis votos a cinco.

O pedido da Assecal, à Prefeitura, foi de mais 352 mil reais para despesas que já estavam no plano de trabalho da Associação Carnavalesca. Já tinham sido repassados, pela Prefeitura, 700 mil reais.

O vereador Jaime Duarte, ao comentar a aprovação de uma suplementação da verba disse que o valor adicional era apenas para pagar material de qualidade para as fantasias e os compositores dos sambas-enredo.

Neste sentido, ele ponderou que a verba que já tinha sido destinada seria o suficiente, além de outras formas de comercialização como a venda dos camarotes, os eventos nas quadras e os ingressos das arquibancadas.

Na sequência acrescentou que no dia anterior o pelnário estava lotado e dezenas de pessoas clamavam por moradia digna, que inclui saneamento básico.

O vereador deixou claro que não é contra a sociedade carnavalesca, contudo acrescenta que tem muitas outras prioridades.

A fala do vereador, também resultou em um post do repórter da RBSTV – Giovani Grizotti que enfatizou que a Prefeitura está financiando fantasias de Carnaval e com o tradicionalista Cléo Trindade a favor e a vice-presidente do MTG – Ilva Borba, que é Presidente da Escola de Samba Canudos. Argumentou Grizzoti que igual medida seja adotada também para as necessidades das invernadas artísticas, por exemplo.

Veja abaixo a íntegra do post do repórter que tem estreita relação com a cultura gaúcha e é um grande divulgador em suas redes sociais de eventos ligados à tradição.

“Tenho a mais absoluta certeza, que, a partir de agora, as invernadas dos CTGs da cidade também serão financiadas pelo poder público. Quem sabe, tendo direito a parte desses recursos no próximo ano . Uma vez que tem gastos com pilchas, pagamento de instrutores, coreógrafos e integrantes de músicas. E considerando, especialmente, que levam o nome de Alegrete para os rodeios, para o Enart, e ainda desenvolvem atividades o ano todo, e não apenas em uma época específica.

Tenho também outra certeza: que o vereador Cléo Trindade, presidente da Campereada Internacional, e que votou a favor da liberação da verba suplementar, bem como a dona Ilva, vice-presidente do MTG e presidente de uma escola de samba de Alegrete, vão lutar com todas as forças para que isso aconteça”.