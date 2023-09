Chuvas elevam níveis de barragens em Alegrete

Com esse advento, as barragens do município encheram praticamente toda sua totalidade e com isso, gerou grande expectativa para os agricultores que dependem de uma boa irrigação em suas tarefas.

Com o período de estiagem, as barragens do município ficaram com cerca de 40% a 50% da sua totalidade comprometida. Depois desse grande volume de chuva, o setor arrozeiro foi o principal beneficiado em virtude de depender especialmente de um solo irrigado.

Carro cai em vala e capota em Alegrete

O começo da temporada de plantio inicia-se após o dia 20 de setembro. Segundo o Técnico responsável do IRGA, Nilton de Oliveira, a safra do ano que vem será muito boa, em virtude das boas condições técnicas que as terras apresentam. O coordenador salientou que as primeiras datas de plantação serão destinados as áreas de coxilha, em virtude das altas dos rios.