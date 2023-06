Chuvas prejudicam tráfego em estradas do interior de Alegrete

As obras da RS/566 continuam e com as últimas chuvas a parte da estrada que está no chão batido e com as máquinas se torna um atoleiro. Quem precisa transitar na rodovia que tem pavimentação até o Inhanduí por cerca de 35km sofre ao continuar o trajeto. A rodovia que liga Alegrete ao Mariano Pinto, ainda no Município, e de lá por Balsa cruza para Itaqui ou Maçambará.

Com as últimas chuvas existem alguns trechos complicados, comentou uma moradora da região do Mariano Pinto e caminhões ou carros, seguidamente, derrapam e saem da estrada ou atolam. Estes quando estão perto de alguma granja contam com ajuda de tratores para tirar os veículos do barro.

Tanto as equipes da Prefeitura que realizam manutenção de estradas no interior, como as que estão realizando a terraplanagem e outros serviços para seguir a pavimentação da RS/566 só podem realizar qualquer atividade só quando tempo ficar estável e as estradas secarem. Até esse momento é importante que os condutores que se deslocam para o interior, tenham muito cuidado.