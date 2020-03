Ciclista alegretense brilha e faz história na Rutas de América no Uruguai

O ciclista alegretense Erlan Aita fez história na 49ª edição do Rutas de América 2020. A competição segunda maior da América na modalidade foi disputada entre os dias 23 e 29 de fevereiro no Uruguai.

A competição organizada pelo Club Ciclista Fênix reuniu 160 atletas divididos em 22 equipes de vários países da América.

O alegretense integrou a equipe Clube Ciclista Taquarembó e faturou o título na classificação geral como melhor Meta Sprinter. Aita somou 15 pontos, contra nove do segundo colocado e sete do terceiro melhor sprinter de 2020.

Não bastasse o feito pelo brasileiro, ele arrematou um terceiro lugar no prêmio Montanha (Em cima), mais combativo na 1ª etapa e trouxe o prêmio revelação da 49ª edição. Foram quatro maglias (camisas), nas cores vermelha, roxa, amarela e verde.

Um feito histórico para o país. “Foi uma realização de um sonho. Me dedico a este esporte e é só satisfação poder andar bem numa competição importante como esta”, destacou o alegretense.

Em sete etapas foram 1 mil 165 quilômetros pedalados. Mais de 60 mil pessoas na última etapa de Rutas de América, para não perder o sprint final proporcionaram um espetáculo no trecho de Santa Lúcia até Montivideo com 167.500 km.

A primeira etapa foi de 208.400 km, de Montivideo a Trindade, num percurso que o alegretense atacou o tempo todo, puxando o pelotão principal.

O atleta chegou na madrugada desta segunda-feira (2), em Alegrete. O Grupo Trilha Aventura vai promover uma carreata no início da noite pelas principais ruas do centro da cidade, para comemorar o feito do ciclista alegretense na prova internacional.

Erlan participa neste próximo domingo (8), da abertura do Circuito Trilha Aventura 2020 e depois a preparação visa a 77ª edição da Volta do Uruguai, 10 dias da maior competição ciclística do país vizinho.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução