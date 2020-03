Prefeitura publica edital para concessão de lotes na Área Industrial

A Prefeitura de Alegrete publicou na sexta-feira (28/2), o edital para abertura de licitação na modalidade Concorrência Pública para empresas interessadas na concessão de uso de lotes da Área Industrial.

Ocupando uma área de aproximadamente 20 hectares, no entroncamento da BR 290 com a ERS 566, na Coxilha Vermelha, a Área Industrial disponibilizará lotes a partir de 1,5 mil até 15 mil metros quadrados. O local também contará com avenidas e canteiros arborizados, uma praça de lazer e área para e estação de tratamento de esgoto. Nesta primeira etapa serão disponibilizados 20 lotes para as empresas interessadas em se instalar no local.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade Santos, o edital finaliza a etapa de um trabalho de mais de dois anos, de várias pessoas, setores e parceiros que, de uma vez por todas, cria um espaço com condições de se transformar numa vitrine das futuras instalações industriais. “Nosso comércio será extremamente favorecido com o volume de negócios possíveis nessa área, além de retermos os talentos de nossas universidades e atrairmos cada vez mais negócios para Alegrete gerando mais empregos e renda”.

O prefeito Márcio Amaral destacou que esta é uma ideia bastante antiga mas passará a ser efetivada em um momento especial, já que coincide com a finalização da revisão do Plano Diretor da cidade, que busca fazer uma distribuição das áreas específicas para uma melhor organização da nossa cidade.

A SEDETUR está trabalhando com um plantão de informações sobre o edital da Área Industrial através dos telefones: (55) 3961 1741 ou 99158 9743.

O edital está disponível no endereço: https://www.alegrete.rs.gov.br/licitacao/CR001-2020.pdf

DPCOM