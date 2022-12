Ciclista alegretense é campeã gaúcha de contra relógio e resistência

Cerca de 200 atletas de todo Estado participaram durante o último final de semana de competições de ciclismo no complexo do Lago Dourado e no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul.

Os eventos promovidos pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), com apoio do Clube Santa Ciclismo e município de Santa Cruz do Sul, por ocasião do 20ª Copa Santa Cruz de Ciclismo.

As provas iniciaram no sábado no Lago Dourado com o Campeonato Gaúcho de Contra Relógio e no domingo foi a vez do Campeonato Gaúcho de Resistência, realizado no Autódromo Internacional, as etapas únicas do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada, realizadas em Santa Cruz do Sul, entraram para a história do esporte e com expectativa de serem maiores ainda em 2023.

O município de Alegrete triunfou nas provas. A ciclista Mariana Piccoli venceu nas duas provas e se tornou campeã gaúcha em contra relógio e resistência. A guria venceu no feminino elite nas duas provas numa disputa árdua com a ciclista Paula Sune Pfeifer, vice campeã nas duas provas.

Na elite masculina do contra relógio Erlan Aita e finalizou a prova em segundo, assegurando o título de vice campeão. Na prova de resistência de 114 km, Aita teve problemas físicos e não conseguiu finalizar a corrida de resistência.

No feminino na prova resistência a ijuiense radicada em Alegrete Luana Gabriela Alves fez o 4º na categoria Master A.

Alegrete ainda teve destaque com mais atletas locais. Uillian Gonçalves foi o vice campeão no contra relógio categoria Sub 23 e terceiro colocado na prova de resistência na categoria.

A prova de resistência foi de 114 km, já o contra relógio um circuito de 25 km em volta do lago. O ciclista Xiquinho Severo finalizou a prova de resistência em 6º na geral elite masculina, um excelente resultado.

Xikinho (de preto), fazendo força no pelotão

Já Guilherme Franklin Toledo obteve a 5ª colocação na prova de resistência na categoria Sub-30.

O ciclista Luis Fernando Farias foi o 3º colocado no contra relógio categoria Master A1.

Outro bom resultado foi do alegretense Lucas Fernandes que obteve o 3º lugar no CRI e também 3º lugar na prova de resistência, finalizando em 3º lugar no ranking na categoria C3.

Multi campeão gaúcho de mountain bike, o alegretense Sérgio Soares Cruz se desafiou na prova de ciclismo de resistência e finalizou em 10º na elite masculina cruzando junto com o pelotão.

Fotos: reprodução