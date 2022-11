Jeancarlo, um alegretense obstinado pelo futebol

Cria do Bairro São João, Jeancarlo Mota Florindo é o entrevistado do Portal Alegrete Tudo. Aos 47 anos acumula uma rica trajetória como treinador de futebol, com destaque no futsal.

Com o 2º Grau completo, abandonou o curso de Educação Física após o primeiro semestre por questões pessoais. Jeancarlo é um abnegado pelo esporte, filiado ao Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul – STPERS, iniciou sua trajetória no esporte em novembro de 1994.

Auxiliar técnico da EFA do professor Larré, assumiu a categoria infantil com a qual foi tricampeão do Fronteirão com a categoria Fraldinha.

Em 1999, participou do único citadino de futsal feminino com o time Clube Atlético Gaúcho. No mesmo ano foi para CASS onde participou com o time feminino de competições em nível estadual, encerrando o ciclo no jalde negro alegretense no ano de 2009. Quarto colocado no JIRGS em 2000, ele conta que foi jogador do Rela entre 1980 e 1997.

Mas por vocação, Jeancarlo é treinador e já passou por Nova Araça, Garibaldi, campeão municipal na terra da champanhe com o Sub-17. Em 2015, esteve no Império atuando na Série Ouro. Com passagens pela BGF, Marau, Flamengo de São Francisco de Assis, em 2020 trabalhou na 3ª divisão do catarinense com auxiliar técnico do Orleans. No ano passado Jeancarlo foi parar na 2ª divisão no Piauí e passou o segundo semestre de 2022 no Real Tramandaí.

O filho do Seu Ismar Dorneles Florindo e da dona Ana Gládis Mota Florindo, chegou em Alegrete e já está de malas prontas.

Um dia depois da entrevista na redação do PAT, Jeancarlo fechou com a mesma comissão que trabalhou em Santa Catarina como auxiliar técnico O alegretense está indo para o Espírito Santo, para trabalhar no Colatina que vai disputar a Série B do estadual.

Jeancarlo não esquece daqueles que sempre estenderam a mão quando ele mais precisou. Cita com carinho, professores Larré e Elci Pavani, Fernando Cardona “Maia”, Fernando Nascimento e Rodrigo Severo.

Confira um bate-papo com o treinador alegretense:

Portal: Nessas andanças todas qual o maior aprendizado que tu adquiriu ?

Eu não digo que aprendi, mas sim que entendi que no futebol e no futsal não se pode dizer que é, mas que está naquela função. Exemplo é o professor Paulo Autuori que exercia uma função no Internacional e agora está de treinador na Colômbia. Ninguém tem cadeira cativa seja na função que for.

Portal: És treinador filiado ao sindicato do RS. Qual a tua maior meta para 2023?

A minha maior meta é me afirmar e ficar um bom tempo na agremiação que me chamar no começo do ano. Seja qual for. Não escolho camisa. Não escolho categoria e nem função dentro do campo ou quadra. Pois sou sindicalizado no futebol de campo e federado na Federação Gaúcha de futebol de salão.

Portal: Alegrete tem se desenvolvido no futsal, tanto masculino como no feminino. Muitas competições locais e um retorno ao cenário estadual. Como tu avalias esse processo ?

É bom para a cidade a volta da Sociedade Esportiva Real. É bom para todo mundo. E as gurias estão tendo mais visibilidade e as pessoas estão vendo bons jogos delas. Elas vão levar mais público nos torneios e isso é maravilhoso.

Portal: Na tua concepção por que Alegrete ainda não possui um ginásio municipal ?

Não quero me aprofundar nesse assunto, mas infelizmente escuto isso desde 1980, quando tinha 6 anos. Torço que saia. Mas por tudo o que envolve, talvez daqui umas duas gestões

Portal: Qual a tua maior conquista como treinador de futsal ?

Acredito que ter participado da comissão técnica do Bento Gonçalves Futsal(BGF) em 2015 na Série Ouro foi por enquanto a maior conquista e também ter conseguido fazer parte da comissão técnica de Marau(AMF)em 2017 e sair campeão da série bronze, foi incrível. Chegar em duas finais em Garibaldi no futsal feminino sub 17 em 2012 e ser campeão e 4 anos depois ser vice campeão com a categoria adulto feminino é super difícil. Campeão invicto em 1999 no único citadino realizado aqui feminino até hoje é especial demais.

Portal: Como tu destacarias a importância da iniciação ao futsal e a existência das escolinhas?

.A importância de uma escolinha na vida de alguém é algo que jamais deve ser podado. Tira a pessoa do vício das drogas ensina regras. Melhora a interação com as pessoas. Estou muito contente com o crescimento de escolinhas na cidade. Nota 10 para todos os que estão engajados com elas.

Portal: Estamos chegando ao final de mais um ano. Passado momento crítico da pandemia, qual a tua mensagem para comunidade alegretense ?

Passado mais um ano e chegando graças a Deus no término de uma pandemia eu desejo que todos consigam participar dos eventos e rever todos os que gostam. Na pandemia eu participei de uma terceira divisão catarinense sem público nos estádios e depois de uma segunda divisão no Piauí sem público nos estádios e é triste, é horrível. Que nunca mais a sociedade alegretense sofra com uma pandemia porque é horrível não ter vida em algum lugar. Um grande ano para a cidade e que o governo municipal consiga realizar as obras que deseja.