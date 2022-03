Ciclista alegretense é o terceiro melhor sprinter da Rutas de América

O ciclista alegretense Erlan Aita brilhou mais uma vez na maior competição ciclística do Uruguai. A 50ª edição da Rutas de America “Rutas de Ouro foi composta de 10 etapas, com largada no dia 25 de fevereiro em Montevideo, na tradicional Avenida 18 de Julho.

Camisa Roxa dando entrevista para TV uruguaia

Com um prólogo de 3.200 metros, percorrendo o centro da capital uruguaia. No segundo dia, foi decidido em congresso técnico a prova de contrarrelógio por equipes, na forma de exibição, não somando tempo para prova no geral. Uma distância de 9km200mts.

Contrarrelógio serviu como exibição

No domingo (27), foi feita a largada na prova de estrada, com 177 km percorridos com uma forte chuva e muito vento. Com um trabalho em equipe o alegretense conseguiu completar o primeiro dia no pelotão perseguidor a poucos minutos dos ponteiros.

Foram 10 etapas acirradas



No decorrer da semana, foram etapas com longas distâncias, que uniram as cidades de Carmelo até a Santa Lúcia, percorrendo cerca de 210 km.

Terceiro melhor sprinter

Erlan integrou a equipe gaúcha Apuana Team, único time estrangeiro convidado. “Fui pegando o ritmo da provas e assim me acomodando mais e sentindo melhor a cada etapa , em uma das etapas fui o atleta mais combativo percorrendo 50 km em forma solitária, assim sendo escolhido como atleta mais combativo do dia e assim fui portador a malha roxa”, comentou Aita.

Quarteto Apuana Team Entre os melhores da Ruta de Ouro

No intuito de defender a camisa de prêmio sprinter, conquistada na 49ª edição, realizada antes da pandemia, o ciclista de Alegrete foi combativo dia a dia com ajuda dos colegas de equipe.

Na penúltima etapa assumiu a camisa verde restando somente a etapa de domingo que encerrava a prova.

Alegretense trouxe duas camisas da Rutas

“Precisava pontuar e torcer que os adversários não pontuassem. Mas por uma falha mecânica na hora do sprint que definiria o campeão Sprinter das Rutas de Ouro, fiquei fora da briga e acabei na 3ª posição”, resume.

O ciclista se diz contente e muito feliz pelos resultados obtidos nesta edição. Ele conta que foram 10 etapas duras com nível profissional.

Neste ano largaram 150 atletas e o alegretense finalizou na posição 19 na classificação geral. Além do 3º no prêmio Sprinter foi o atleta mais combativo, trazendo 2 camisas para o Brasil.

Erlan mais combativo

“Agora seguimos os treinos visando a participação na Volta do Uruguai, prova também por etapas” adianta.

Aita destacou apoio das empresas de Alegrete

O ciclista alegretense conta que sua participação só foi possível graças ao apoio de empresas que estão com ele nesta temporada. São eles: Kasadoce, Cia de Massoterapia, Escritório Agrotec , Chopp Brahma Express Alegrete , Ferragem Mion e Dione Rodrigues.

Fotos: reprodução